Vent'anni fa con gli azzurrini il decollo definitivo di DDR

Dalla gioia condivisa con Cesare Bovo, ai progetti di crescita con Edoardo Bove. In questa assonanza di cognomi sono racchiusi 20 anni di carriera di Daniele De Rossi, oggi allenatore della Roma e l'8 giugno del 2004 campione d'Europa con l'Italia under 21. [...] Un Europeo che per il giovane centrocampista di Ostia - fatto esordire da Capello nel 2001 - rappresentò il trampolino di lancio definitivo.

La stagione successiva 2004/05, che per la Roma diventerà "dei cinque allenatori" (Prandelli, Voeller, Sella, Del Neri e Bruno Conti), indossa la maglia numero 4 e diventa titolare fisso. Un ruolo da protagonista che lo accompagnerà per 14 anni, con la casacca numero 15 e i gradi di Capitan Futuro. [...]

(Il Messaggero)