Var ma non solo: Lukaku paga i troppi errori

Il primato non è di quelli invidiabili, o da ricordare: il centravanti del Belgio è diventato il primo giocatore a cui hanno annullato due reti al Var nella storia degli Europei. Una per fuorigioco, un'altra per un tocco di mano del compagno Openda negli sviluppi dell'azione. E qui al romanista potremmo dare la palma del più sfigato della prima giornata del torneo.

Però si prende anche quella del più fischiato perché si è mosso tanto ma senza grande costrutto, sottolineando la pessima giornata del Belgio di Tedesco sconfitto a sorpresa dalla Slovacchia di Calzona. Storie di italiani, il Paese nel quale Lukaku vive senza fissa dimora dal 2019. Inter, Roma, ora chissà. Con in mezzo sempre il Chelsea. [...]

(gasport)