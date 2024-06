Vanderson e i fratelli. Roma, occhi sul brasiliano del Monaco: è giovane e spinge molto

Raccontano che i nomi monitorati siano tantissimi, anche perché Florent Ghisolfi non ha ancora deciso su chi affondare davvero. [...] Ed in Francia il nome nuovo finito sul taccuino del dirigente giallorosso è quello di Vanderson, l'esterno destro del Monaco, uno che a 22 anni ha già dimostrato di poter fare ottime cose. A Ghisolfi, piace assai, il problema è che costa già molto (25 milioni) e che su di lui c'è anche il Tottenham. [...] E' un laterale di quelli moderni, che ha grande gamba e che può coprire l'intera fascia, giocando sia come terzino con la difesa a 4 sia come quinto, a tutta fascia, nel caso di retroguardia schierata a tre.

E quindi sarebbe perfetto per le esigenze di Daniele De Rossi, ma anche per quelle del club giallorosso, che ha deciso di investire sui giovani di prospettiva, spendendo magari anche qualcosa in più per i cartellini, ma trovando gente che abbia ingaggi "sostenibili". [...] Del resto, a destra la Roma deve praticamente rifare tutto a livello di terzini. Kristensen è tornato al Leeds, Karsdorp non è più proponibile per problemi ambientali [...] e Celik non ha mai convinto. [...] E l'altro nome segnato con matita rossa sul taccuino del d.s. è quello di Guéla Doué, 21 anni, del Rennes. [...] Chi arriverà sicuramente è invece Buba Sangaré, 17 anni, esterno destro del Levante e della Spagna U17. Costerà circa 1,2 milioni di euro. [...]

(gasport)