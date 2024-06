Un'Italia con i muscoli. Quattro duelli per la Spagna: Mancini-Cristante le carte in più

Italia che vince non si cambia. O forse sì. [...] Il calcio non ha più sistemi tattici fissi, i titolari di Spalletti sono almeno una quindicina, e ogni sfida presenta variabili e situazioni così diverse da obbligare ad aggiustamenti. [...] Italia-Spagna sarà diametralmente opposta a Italia-Albania. Non più una squadra passiva, statica, di qualità normali e senza esperienza nei grandi tornei, ma i signori del palleggio mondiale. [...]

Un primo cambio potrebbe coinvolgere il centrale di destra: contro l'Albania ha giocato Di Lorenzo, "regista" con 140 tocchi. Ieri il napoletano si è alternato con Darmian. [...] L'altro cambio, sempre in difesa, può riguardare il marcatore. [...] Non è un mistero che Spalletti stia pensando a inserire un marcatore puro, tipo Mancini: "Ha molta esperienza". [...] Altra ipotesi, questa di centrocampo. [...] Mancano centimetri e chili, quelli che assicura Cristante con il suo senso della posizione combinato a geometrie non geniali, forse, ma sempre di grande solidità. [...] Se Cristante dovesse entrare tra i titolari, l'indiziato a lasciargli il posto sarebbe Pellegrini. Anche se perderemmo un bel po' di qualità in fase offensiva. Da due giorni Retegui prova con i titolari, alternandosi con Scamacca. [...]

(gasport)