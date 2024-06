Under 18: c'è l'Atalanta in semifinale ad Ascoli

Prosegue il cammino della Roma nelle varie categorie del settore giovanile. Dopo gli impegni del weekend che hanno visto l'Under 17 travolgere il Milan per 5-1 nell'andata dei quarti di finale e l'Under 15 pareggiare per 1-1 nel primo atto della semifinale contro l'Inter questa sera sarà il turno dell'Under 18. I baby romanisti alle 20.30 giocheranno la semifinale scudetto contro l'Atalanta in gara secca. La partita in programma ad Ascoli alle 20.30 sarà visibile in diretta su Dazn e su VivoAzzurro TV. [...]

Dall'altro lato del tabellone l'Inter già in semifinale grazie al primo posto in classifica affronterà il Genoa che ha eliminato a sua volta la Lazio per 3-1 nello spareggio. La finalissima è in programma per giovedì 13 giugno allo stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli alle 20.30. Anche l'ultimo atto della competizione sarà visibile su Dazn e su VivoAzzurro TV con i giallorossi che, dovessero qualificarsi, cercheranno di portare a compimento l'impresa che purtroppo non è riuscita ai ragazzi della Primavera.

(il Romanista)