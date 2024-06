Under 17: oggi la Juve per centrare la terza finale

Missione terza finale di fila. Dopo il traguardo raggiunto dalla Primavera e dall'Under 18, poi sconfitte a un passo dal titolo, la Roma Under 17, campione in carica nella categoria, scende in campo stasera nella semifinale contro i pari età della Juventus: palla al centro allo stadio del Conero di Ancona alle ore 20.30 con diretta su Dazn e Vivo Azzurro Tv.

La squadra di Gianluca Falsini è una fuoriserie. L'ha dimostrato nel turno precedente facendo fuori il Milan di Camarda in quella che era una sorta di finale anticipata: all'andata il 5-1 a favore dei baby giallorossi ha fatto rumore permettendo ai ragazzi di chiudere la pratica in anticipo. [...] Questa Roma in miniatura può contare su quattro elementi che di recente hanno vinto gli Europei Under 17 a Cipro con l'Italia: i difensori Cama e Nardin e i centrocampisti Di Nunzio e Coletta, che in giallorosso gioca in una posizione più avanzata e vede la porta come pochi alla luce dei 17 gol realizzati in 25 partite. Capitolo Under 15: la Roma dopo aver battuto l'Inter in finale sfiderà il Genoa per l'ultima gara stagionale il prossimo 25 giugno.

