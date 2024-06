Under 17 campione d'Italia: martedì è il turno della Roma Under 15

IL ROMANISTA (D.F.) - L'annata del settore giovanile della Roma è stata senz'altro positiva e ha raggiunto il suo coronamento grazie alla vittoria del campionato nazionale dell'Under 17. I baby giallorossi hanno raggiunto la finale scudetto in Primavera, in Under 18, in Under 17 per l'appunto e in Under 15 ma le prime due purtroppo non sono andate come tutti quanti speravamo. Ci è riuscita l'Under 17 invece due giorni fa a laurearsi campioni nazionali di categoria battendo l'Empoli in finale con un rotondo 3-1 che ha visto la doppietta di Belmonte e la rete di Sugamele come protagonisti principali. (...) Il settore giovanile romanista ha agguantato un'altra finale scudetto, stavolta con l'Under 15 che martedì 25 giugno affronterà il Genoa.