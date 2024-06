Under 15, stasera la finale scudetto della Roma contro il Genoa

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Altra settimana, altra finale scudetto del settore giovanile della Roma. Questa sera alle 20 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli la Roma Under 15 giocherà l'ultimo atto della competizione contro il Genoa che mette in palio il titolo di campioni nazionali di categoria. La partita sarà visibile a partire per l'appunto proprio dalle 20 in diretta streaming su Dazn o su Vivo Azzurro Tv. I giallorossi hanno raggiunto la finale dopo aver vinto la semifinale contro i campioni d'Italia in carica delI'Inter nel doppio confronto, pareggiando l'andata 1-1 e vincendo in- vece 2-0 il ritorno. (...) Per il settore giovanile della Roma si tratta della quarta finale scu- detto stagionale dopo quelle dell'Under 19, dell'Under 18 e dell'Under 17. Di queste tre, due purtroppo sono state per- se-quella di Primavera e quella dell'Under 18 - con la sola Under 17 che invece è riuscita a trionfare la scorsa settima- na vinendo contro l'Empoli per 3-1.