Under 15, domani la finale scudetto contro il Genoa

In campo è un momento magico per il vivaio della Roma, un gioiella del panorama italiano e non solo. Basti pensare che quattro squadre su cinque che partecipano ai campionati nazionali hanno raggiunto la finale scudetto. La Primavera e l'Under 18 hanno perso l’ultimo atto della stagione, poi l'Under 17 è salita sul tetto d'Italia, mentre adesso manca all'appello solo la finalissima della Roma Under 15 di Mattia Scala (figlio di Vito), in agenda domani contro il Genoa sul neutro di Ascoli Piceno con diretta tv su Dazn e Vivo Azzurro Tv. […]

(Corsport)