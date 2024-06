Una Roma in vendita. Da Celik a Abraham almeno 11 esuberi per cambiare tutto

In attesa che Florent Ghisolfi inizi a chiudere qualche trattativa in entrata, a Trigoria c'è anche una squadra da piazzare in uscita. [...] Perché i giocatori in esubero sono tanti, forse anche troppi. [...] Di questi sei erano già presenti nell'organico che ha chiuso la stagione ad Empoli e gli altri cinque sono di rientro dai rispettivi prestiti. [...] Il che porta alla necessità di cedere questo "undici". Che se dovesse andar via garantirebbe ai giallorossi un risparmio di 24,9 milioni netti, equivalenti a circa 40 milioni lordi. [...]

Tra quelli che hanno finito la stagione con De Rossi proprio i due inglesi, Smalling ed Abraham sono quelli per alcuni versi più "ingombranti". [...] Per Smalling si sta cercando una sistemazione in Arabia Saudita, anche per liberare quella casella che servirebbe a far entrare Mats Hummels. Per Abraham, invece, si lavora sul mercato inglese, con Aston Villa e West Ham in prima fila e Tottenham ed Everton pronte eventualmente ad infilarsi in corsa. Andrà via anche Boer. [...] E poi i due terzini destri, Karsdorp e Celik. [...] Quindi Aouar, uno che non si è inserito e che non sembra avere il ritmo per il calcio italiano. [...] E poi ci sono i 5 rientri dai prestiti, tutta gente fuori dal progetto. Il Como è vicinissimo a Belotti. [...] Shomurodov invece potrebbe anche restare al Cagliari, che però ha chiesto uno sconto importante. Darboe potrebbe tornare alla Sampdoria, [...] mentre per Kumbulla e Solbakken si stanno cercando sistemazioni adeguate. [...]

(gasport)