Un mediano dalla Francia: ecco Le Fée

A volte il successo dipende da una serie di incontri con il destino ed Enzo Le Fée ne ha decine da raccontare. Come quando è esploso al Lorient sotto gli occhi di Florent Ghisolfi che adesso lo vuole portare alla Roma. In Bretagna ha fatto tutta la trafila, dalle giovanili fino ad approdare in prima squadra. Poi, lo scorso anno, si è trasferito al Rennes per 20 milioni con un ingaggio di un 1 milione a stagione. Andare nella Capitalesarebbe un salto di qualità per un centrocampista che piace pure a Daniele De Rossi. Il tecnico lo vedrebbe bene come sostituito di Paredes nel ruolo di regista. Ha affinato le sue doti di calciatore davanti alla difesa negli ultimi tempi, ha capacità di dribbling, imposta il gioco e non ha paura di stare con la palla tra i piedi. Sul piano difensivo è d’aiuto ai centrali ed è molto veloce ad uscire per innescare il contropiede. La Roma ci sta pensando, dalla Francia assicurano che ci sarebbe già l’accordo con il calciatore, ma manca quello con il Rennes che lo valuta 20 milioni. Da Trigoria sono disposti a spenderne 15. […]

(Il Messaggero)