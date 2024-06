Tutti pazzi per Cristante: "Una buona stagione"

Da Di Francesco a De Rossi, passando per Ranieri, Fonseca e Mourinho in maglia giallorossa, ma anche Mancini e Spalletti in azzurro: tutti gli allenatori vanno pazzi per Bryan Cristante. [...] "Sono contento della mia stagione - le sue parole a uefa.com -. Speravamo di andare meglio in campionato ma siamo comunque arrivati in semifinale di Europa League".

Lui è stato protagonista con lo Special One prima e con De Rossi poi: "Con lui siamo migliorati, dobbiamo continuare nella prossima stagione come abbiamo finito la scorsa. Non mi ha dato consigli particolari, abbiamo un bel rapporto, parliamo di tutto, ma non ci siamo particolarmente confrontati sull'Europeo. Ogni suo consiglio è prezioso, perché è stato un campione, ha vinto il Mondiale ed è stato uno dei migliori centrocampisti italiani".

(corsera)