Tra belle speranze e ruoli da "coprire". Il tecnico studia i giovani per il raduno

Un settore giovanile che arriva in fondo al campionato in praticamente ogni categoria, un mercato che ancora deve dare le garanzie necessarie anche fosse solo a livello numerico e una stagione da preparare: al raduno che inizierà a Trigoria tra nove giorni Daniele De Rossi convocherà alcuni giovani per lavorare con la prima squadra. [...] Uno di questi è certamente il diciannovenne portoghese Joao Costa che ha debuttato in Europa League con Mourinho in panchina nel novembre 2023 e poi è stato lanciato da DDR anche in Serie A per 11' complessivi tra Bologna, Atalanta ed Empoli. Lo Special One ha lanciato anche Pisilli che ha chiuso con la finale Scudetto Primavera persa il suo percorso nelle giovanili e ha un contratto in giallorosso fino al 2026. [...]

Altre indicazioni per le possibili scelte arrivano anche dai ragazzi che il tecnico di Ostia ha scelto a gennaio per andare in Arabia Saudita e subito dopo la fine di questa stagione per l'amichevole col Milan in Australia. Per esempio, nell'11 iniziale schierato contro l'Al Shabab oltre a Costa [...] e Pisilli c'era anche il difensore centrale della Primavera Golic. [...] In entrambe le uscite amichevoli c'era anche Nardozi, centravanti 2006 che potrebbe far comodo per coprire in allenamento il vuoto lasciato da Lukaku. Possibilità anche per il promettente Romano (classe 2006) e per il portiere Bellucci Marin. [...]

(il Romanista)