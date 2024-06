Totti nei guai con il Fisco. La Finanza batte cassa e l'ex star paga 1,5 milioni

Guai con il Fisco per Francesco Totti. Guai che sfiorano il milione e mezzo di euro. Per cinque anni il campione del mondo non ha pagato l'iva. Ad accorgersene sono stati la Guardia di Finanza prima e l'Agenzia delle entrate dopo. [...] Una volta scoperto, l'eterna stella giallorossa, ha fatto subito ammenda e si è affrettato a saldare il debito con l'Erario. Ma veniamo agli accertamenti. Francesco Totti finisce la sua carriera da calciatore nell'estate del 2017. [...] Il numero 10, però, non rimane senza lavoro. Anche se non calca i più importanti stadi d'Europa, è immediatamente richiesto dai grandi brand che lo vogliono come testimonial.

Fioccano i contratti. Il Pupone, dal 2018 sino al 2022, presta la sua immagine per gli spot della Volkswagen, dell'Heineken, per il Dash, la Wind e il Lotto. Ma questi sono solo degli esempi. [...] Qual è stato l'errore che ha creato a Totti problemi con il Fisco? Doveva semplicemente aprire una partita Iva. Ma non lo ha fatto. [...] La sua attività "professionale" da testimonial a tempo pieno - quindi con un rapporto non occasionale - rompe quel meccanismo legale che permette di non aprire la partita Iva e impone di cambiare regime fiscale. In altre parole, se avesse prestato la sua immagine per un paio di sponsorizzazioni non ci sarebbero stati problemi. [...] Quando gli è stato fatto notare il debito milionario con lo Stato, l'ex giocatore ha saldato tutto, sanzioni comprese. [...]

(la Repubblica)