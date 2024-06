Tesoro Roma: 50 milioni per i suoi gioielli

[…] Nell'era Friedkin c'è stata una netta svolta nelle strategie sul settore giovanile: tanti giocatori nati e cresciuti a Trigoria adesso sono non solo un vero e proprio asset per il mercato ma anche dei veri diamanti grezzi che il club vuole far splendere per coltivare dentro casa potenziali campioni. Del resto, se ci riescono tanti club, anche con settori giovanili inferiori a quello di Trigoria, perché non ci può riuscire la Boma? Desempio più eclatante di questo Europeo è sicuramente Nico Williams, cresciuto nell'Athletic Bilbao e ora calciatore dei desideri per tutti i grandi club. […] Oltre alle parole come sempre i fatti: la Roma ha portato in finale con 4 rose su 5, vincendo per ora, con l'Under 17, un campionato. Manca la partita dell'Under 15 (si gioca a Ascoli il 25 contro il Genoa) ma per il resto la Roma ha spedito all'atto finale anche la Primavera e lUnder 18. E se è vero che i settori giovanili si valutano per i percorsi di crescita e non per i trofei a Trigoria possono guardare con orgoglio ed entusiasmo a quanto fatto quest'anno e nelle stagioni precedenti. […]

(Corsport)