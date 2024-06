Tesoretto Roma: l'addio di Bove e Belotti per arrivare a Bellanova

LEGGO (F. BALZANI) - Un B&B in vendita per esaudire il primo desiderio di De Rossi. Ghisolfi è al lavoro sul mercato in uscita per arrivare a Bellanova. I due indiziati principali sono Bove e Belotti che possono portare 22-23 milioni, quelli che servono per strappare al Toro il terzino della Nazionale. Per il Gallo è stato già trovato un accordo di massima col Como di Fabregas a 4,5 milioni, che assicurerebbero pure una plusvalenza alla Roma. L’attaccante però ha preso tempo. Il suo desiderio era quello di restare alla Fiorentina, che ha fatto sapere di non essere interessata. Ora dovrà riflettere su quello che di fatto sarebbe un ridimensionamento. La situazione potrebbe comunque sbloccarsi entro fine mese.

Più dolorosa la scelta su Bove, che vorrebbe restare alla Roma. Il club però non è convinto della sua permanenza e lo ha offerto a diversi club, soprattutto in Premier. Dove gioca l’Everton che a breve passerà nelle mani dei Friedkin e che aveva già cercato Edoardo in passato. La valutazione è 18 milioni. È caccia anche all’ala sinistra. Confermato l’interesse per Riquelme dell’Atletico. Il 24enne è esploso lo scorso anno al Girona ed è valutato 25 milioni. In difesa avanza Hummels che ieri ha riso alla notizia di un accordo col Maiorca: "Non ne so nulla, girano cose stupide". La Roma ha rifiutato Matip, offerto a zero. Definito l’accordo per Sangarè: 1,5 milioni al Levante più il 10% sulla futura rivendita del terzino classe 2007. Rinnovo a un passo, infine, per Svilar. Il portiere ieri ha postato una foto con la clessidra su Instagram. Il nuovo accordo, che sarà ufficializzato a breve, vedrà anche il raddoppio di stipendio rispetto al milione percepito finora. Come vice piace Bodard dello Standard Liegi.