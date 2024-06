Sulla corsia di destra c'è traffico

(...) Tra i vari reparti da rinforzare spicca la corsia di destra, che con Kristensen diretto nuovamente in Inghilterra e con Karsdorp pronto a preparare le valigie per lasciare la Capitale, rimane solo Celik come abile e arruolabile in quel ruolo. (...) Tra i vari nomi presenti sulla lista di Ghisolfi per il ruolo di terzino destro, Raoul Bellanova continua ad essere la prima scelta. Il Torino e il calciatore useranno l’Europeo come vetrina e attenderanno la fine della competizione con la Nazionale prima di entrare nel vivo delle trattative con le società interessate. Il costo del cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni, cifra che potrebbe lievitare ulteriormente in caso di buone prestazioni con la maglia degli Azzurri, ma che allo stesso tempo la Roma punta a ridurla inserendo una contropartita tecnica. (...) Tra le varie idee per rinforzare la corsia di destra spunta il nome di Guela Doué, terzino classe 2002 di proprietà del Rennes, club con cui ha segnato a referto 35 presenze in stagione con 4 assist. Oltre alle ottime prestazioni in Ligue1, Doué ha iniziato a farsi notare anche sulla scena internazionale grazie alle due apparizioni con la Costa d’Avorio. Il contratto dell’ivoriano scadrà il 30 giugno 2025, data favorevole ai giallorossi in fase di trattativa, con il calciatore che attualmente viene valutato tra i 5 e i 7 milioni di euro. Rimanendo in Francia, la Roma sta sondando il terreno anche per Tiago Santos, esterno basso del Lille. Il portoghese ha totalizzato 43 presenze (in tutte le competizioni) con 3 gol e 2 assist a referto, per un totale di 3508’, punto fermo del club francese. Tiago Santos è arrivato a Lille la scorsa estate e il suo contratto scadrà nel 2028. Rispetto all’ivoriano del Rennes la valutazione del cartellino si aggira attorno ai 15 milioni. Tra i vari profili monitorati spunta anche quello di Ivan Fresneda, calciatore dello Sporting Lisbona. (...) Ghisolfi lo avrebbe voluto già al Nizza la scorsa estate, ma lo Sporting ha avuto la meglio.

(Il Romanista)