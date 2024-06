Su Zalewski si deciderà subito dopo l'Europeo

E poi c'è Nicola Zalewski, uno su cui la Roma vuole fare ancora delle riflessioni. L'esterno giallorosso (500mila euro di ingaggio) in questo momento è infatti impegnato in Germania con la Polonia, all'Europeo.

Daniele De Rossi ci crede tanto, ma le prestazioni negli ultimi due anni sono state al di sotto delle aspettative rispetto alla prima stagione con Mourinho. Potrebbe finire sul mercato anche lui, soprattutto se l'Europeo dovesse valorizzarlo. Ma DDR potrebbe anche decidere di tenerlo con sé.

(gasport)