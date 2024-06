Su Hummels c’è il Como

Il Como non si ferma più. E così, dopo Andrea Belotti (30) e Alberto Dossena (25), punta al grande colpo, nello specifico al campione tedesco e sto rica bandiera del Borussia Dortmund Mats Hummels (35). I centrale tedesco, libero sul mercato, ha già avuto contatti conla Roma, è stato accostato al Napoli e secondo Footmercato è diventato con il passare delle ore un nome concreto pure per Cesc Fabregas. La società neopromossa sogna in grande, vuole inserire in rosa giocatori esperti e ha quindi le possibilità per presentare un'offerta sui 3 milioni di euro a stagione al calciatore.

(Corsport)