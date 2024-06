Sprint Roma per Le Fée: per il raduno sarà con De Rossi

La Roma adesso vuole accelerare per portare il prima possibile Enzo Le Fée nella Capitale. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, la dirigenza giallorossa sta spingendo e aumentando i dialoghi con il Rennes per riuscire a trovare l’intesa nel minor tempo possibile. Il compito di Florent Ghisolfi è di far sbarcare Le Fée entro la prossima settimana, in modo tale da poterlo mettere a disposizione di De Rossi per il raduno prestagionale in programma il prossimo 8 luglio al Fulvio Bernardini. (...) Un anno fa, la scorsa estate, il Rennes spese 20 milioni per prendere il centrocampista dal Lorient, la squadra in cui Enzo è cresciuto da quando era solo un bambino. Adesso il club si aspetta più o meno la stessa cifra per liberarlo dopo una sola stagione. E allora la Roma adesso punta al rilancio che possa portare alla chiusura. La cosiddetta fumata bianca che porterà Le Fée a Trigoria entro la fine della prossima settimana. (...) Basteranno 18 milioni complessivi a convincere la squadra francese a mollare la presa? Ghisolfi spera di sì, nel frattempo continua a mantenere costanti i dialoghi anche con il giocatore che scalpita per cominciare la sua prima avventura lontano dalla Francia. (...)

(corsport)