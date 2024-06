Soulè, la Lazio ci prova: serve più qualità per il nuovo attacco. Ma costa 25 milioni

Un colpo a effetto, per rinforzare la squadra e ipotecare il futuro. E' quello a cui lavora la Lazio e per questo motivo tiene in stand by alcune operazioni che di fatto sono già chiuse. [...] Il nome nuovo, spuntato nelle ultime ore, è quello del ventunenne argentino Matias Soulé, di proprietà della Juventus e reduce dalla stagione vissuta in prestito a Frosinone. Il club bianconero è disposto a lasciarlo partire. [...]

La somma chiesta dalla società torinese è però molto alta, 25 milioni. [...] Pare che della trattativa (anche se al momento siamo ancora nella fase iniziale) si stia occupando in prima persona il presidente Lotito, anche se in stretto contatto con il d.s. Fabiani. [...] Certo, la premessa indispensabile è che la Lazio recuperi risorse importanti da qualche cessione eccellente. Sotto questo punto di vista vanno monitorate le situazioni relative a Castellanos [...] e Mandas. [...] Il tesoretto per andare all'assalto di Soulé potrebbe arrivare da uno di loro. [...]

(gasport)