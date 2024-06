Sondaggio per Maldini

IL ROMANISTA (J. MIRABELLA) - Con l'arrivo di Florent Ghisolfi nella Capitale, la Roma può iniziare a pianificare il mercato estivo. Il nuovo ds francese in questi giorni si confronterà con De Rossi sulle priorità della squadra. La società giallorossa ha effettuato un sondaggio per Daniel Maldini, trequartista di proprietà del Milan. (...) Le sue caratteristiche rispecchiano ciò che cerca DDR e nelle prossime settimane la trattativa potrebbe entrare nel vivo, il contratto con i rossoneri è in scadenza nel 2025, ma la società aprirebbe le porte anche ad un eventuale cessione a titolo definitivo. L'Atalanta è in pole position, con il Monza che pensa all'acquisto, ma per la Roma la pista è più che viva, anche con un eventuale operazione basata su un prestito. (...)