Smalling blocca il mercato in difesa

IL TEMPO (L. PES) - Smalling può stappare il mercato in uscita della Roma. Il difensore inglese è tra i primi nomi sulla lista dei partenti stilata dal trittico Souloukou-Ghisolfi-De Rossi, peccato che il mercato non offra, al momento, alcuna opportunità di uscita. (...) Di offerte al momento non ce ne sono, e le voci sull'Arabia non si sono ancora concretizzate, ma l'allungarsi della tempistica dell'uscita deÌ centrale, mette nei guai il mercato dei difensori in casa Roma. Dal destino di Smalling, infatti, dipende l'eventuale arrivo di Hummels, già valutato positivamente dal club. (...) Inoltre, in stand-by c'è anche la situazione legata a Llorente: lo spagnolo vorrebbe tornare a Roma per restarci, e non in prestito come potrebbe ancora fare Ghisolfi grazie alla clausola del Leeds, ma ci vogliono almeno 4.5 milioni per il suo cartellino oltre all'ingaggio da spalmare su due-tre anni.