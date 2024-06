Sinergie Roma: piace Minteh. Può arrivare in prestito dall’Everton

Altro giro, altro nome, altro tratto rosso inciso sul taccuino. Stavolta a finire sul bloc notes personale di Florent Ghisolfi è Yankuba Minteh, 19 anni, attaccante esterno del Gambia, uno che in due anni è passato dai terreni polverosi dell'Africa al sogno di giocare nella Premier League. Già, perché Minteh ha solo 19 anni e fino al 2022 era ancora in patria, a casa sua, senza avere grandi prospettive se non quella di sognare ad occhi aperti con la maglia dello Steve Biko, una squadra di Bakay senza grandi ambizioni. Poi il cambio di rotta, con lo sbarco in Danimarca (all'Odense), il passaggio successivo al Newcastle e l'avventura a Rotter-dam, con la maglia del Feyenoord. Già, proprio lei, la squadra che anche quest'anno se l'è do- vuta vedere con la Roma nel playoff di Europa League. In quell'occasione i giallorossi han- no iniziato a monitorare Minteh, adesso potrebbero anche portarselo presto a casa. Magari anhe con l'assistenza dell'Everton, chissà... Minteh è un attaccante esterno, gioca prevalentemente a destra, ma può essere schierato anche a sinistra e volendo, può operare pure da punta centrale. (...) Di piede mancino, ha una buona velocità di base e gli piace spesso partite dalla linea laterale per poi con- vergere verso l'interno. Schierato a destra, gioca con il piede invertito, proprio una delle caratteristiche che cerca De Rossi per gli esterni d'attacco nella Roma del prossimo. (...) E allora a prendere Minteh potrebbe essere proprio l'Everton per poi girarlo in prestito alla Roma. (...) Questo per cercare di non zavorrare troppi i conti del club giallorosso. (...)

(gasport)