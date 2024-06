Si vola. Roma su Almqvist: velocità e assist per De Rossi

Un po' piace, un po' può essere un'occasione invitante. E allora se metti insieme le due cose ecco anche perché un giocatore come Pontus Almqvist [...] può diventare pure un obiettivo. Già, perché l'esterno svedese d'attacco è entrato nel mirino della Roma, uno dei tanti/tantissimi nomi monitorati da Florent Ghisolfi. [...] Almqvist piace alla Roma, è stato offerto ed il club giallorosso ci sta pensando su. Insieme alla Fiorentina, un'altra squadra che è stata allertata sul calciatore che lo scorso anno era a Lecce, in prestito, dove ha giocato in tutto 32 partite, segnando 3 gol e piazzando 3 assist. [...]

Con il Rostov l'esterno svedese ha il contratto per un altro anno, fino al 2025, ma proprio per la situazione della guerra e per le norme ad hoc prevista dall'Uefa può andare in prestito gratuito anche ad un anno dalla scadenza. [...] A Lecce lo scorso anno era partito bene, poi un paio di infortuni invernali lo hanno frenato, con il giocatore che non è più riuscito a ritrovare il ritmo di inizio stagione. [...] Come caratteristiche ha un po' tutto quello che cerca Daniele De Rossi per i suoi esterni d'attacco: è veloce, ha dribbling, gli piace fare l'uno contro uno ma anche rientrare per cercare il dialogo con la punta o il tiro in porta. Insomma, il profilo è quello giusto. [...]

(gasport)