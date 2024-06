Si studia anche la formula fantasia: il 4-2-3-1 con Dybala, Pellegrini e Soulé

E se la Roma sposasse la formula-fantasia? E' un'ipotesi sul tavolo di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi, in questi giorni "tumulati" a Trigoria a costruire la squadra del futuro. [...] Così un'indicazione è arrivata proprio nell'ultima partita, l'amichevole giocata (e vinta) in Australia contro il Milan, dove l'allenatore giallorosso ha schierato la sua squadra con il 4-2-3-1. E se fosse questo il modulo del prossimo anno?

Un'idea di base già c'è, con Dybala spostato in posizione di trequartista centrale. [...] A destra, invece, potrebbe esserci uno tra Matias Soulé (argentino 21enne della Juventus) o Edon Zhegrova, il 25enne kossovaro che vuole lasciare il Lille per andare in una squadra più forte. A sinistra, invece, spazio sicuramente a Stephan El Shaarawy, che potrebbe far coppia proprio con Jeremie Boga, se l'ivoriano dovesse arrivare. Ma in quella posizione c'è anche una soluzione in più, Lorenzo Pellegrini, alto come già successo con l'Italia. [...]

