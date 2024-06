Sgombero a Campo Testaccio. Attivata la vigilanza privata

IL TEMPO (GIU. OTT.) - Due occupanti abusivi allontanati dall'area di Campo Testaccio, accessi ri-chiusi per evitare che vi si insedi qualcun altro e porte degli spogliatoi saldate. In più "abbiamo attivato il servizio di vigilanza privata, per evitare insediamenti abusivi"; ha spiegato l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, al termine del blitz eseguito ieri dalla polizia locale, dai carabinieri del gruppo Aventino e dagli uffici di Roma Capitale. "Fin dal nostro primo giorno il recupero di Campo Testaccio, inattivo dal 2010 e in una condizione di degrado e abbandono, è stata una nostra priorità - ha aggiunto l'assessore - Entro metà luglio procederemo con lo sfalcio dell'erba e con la pulizia straordinaria. Nel frattempo, va avanti l'iter amministrativo per rimetterlo a disposizione della città grazie al progetto di partenariato pubblico-privato, presentato dall'attuale concessionario, e che è in fase di valutazione del dipartimento Sport".

L'obiettivo, ha spiegato Onorato, è di andare in conferenza dei servizi entro l'anno, "a conclusione dell'acquisizione a patrimonio pubblico dell'adiacente immobile di via Caio Cestio, che abbiamo trovato privo di titolo urbanistico: oggi è un capannone abbandonato, ma diventerà una palestra coperta e polifunzionale, a disposizione del quartiere a tariffe comunali". Soddisfatto il presidente della commissione capitolina Patrimonio, Yuri Trombetti. "L'intervento odierno di messa in sicurezza del campo - ha detto il consigliere dem - è un passo significativo verso il nostro obiettivo di restituire questo storico impianto alla città. Ringrazio l'assessore Alessandro Onorato per l'impegno costante e per l'attenzione dimostrata verso un luogo che ha un profondo valore sportivo, sociale e affettivo per la nostra comunità. Campo Testaccio tornerà a essere un punto di riferimento".