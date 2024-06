Seconda parte di ritiro in Inghilterra. Si parte l’8 luglio al Fulvio Bernardini

IL TEMPO - Tre settimane di ritiro a Trigoria e poi tutti in Gran Bretagna. In attesa di definire gli ultimi dettagli, prende forma il programma estivo della Roma guidata da Daniele De Rossi, che si radunerà l’8 luglio nella Capitale ,con i consueti test medici e atletici per valutare lo stato di forma dei calciatori (nazionali esclusi) dopo le vacanze. Prenderà poi il via la preparazione, per arrivare in forma per l'inizio del campionato (previsto per il week end del 18 agosto). L'opzione montagna, dopo una fase di valutazione è stata scartata dallo staff.