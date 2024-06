Sangaré a Roma per le visite mediche, Aouar ai saluti

Adesso c’è da accelerare sul mercato, a due settimane dal via del ritiro di Trigoria. Ieri a Roma c’era Buba Sangaré, di fatto il primo vero volto nuovo giallorosso (se non si considera il riscatto dal Lipsia di Angeliño, a Roma già in prestito da sei mesi). Il giovane terzino destro del Levante ha svolto le visite mediche, ricevendo l’idoneità agonistica. [...] Poi la Roma andrà a caccia di attaccanti (delle ali veloci tra Riquelme, Minteh o Boga), almeno di un paio di centrocampisti (oltre a Cardoso piacciono Konè del Watford e Gabriel Sara del Norwich) e di un terzino destro titolare. E mentre ieri è diventato ufficiale l’addio ad Andrea Belotti, ceduto al Como per 4,5 milioni più uno di bonus, si sta lavorando per dar via prima del ritiro anche Houssem Aouar. Sul giocatore algerino c’è da un po’ il Nizza, ma nelle ultime ore si è fatto vivo anche un club dell’Arabia Saudita e uno del Qatar, nello specifico l’Al Saad. È chiaro come queste due offerte siano molto più allettanti per la Roma rispetto a quella francese, con i giallorossi che potrebbero spuntare anche una cessione a 8-10 milioni (che sarebbero tutti di plusvalenza). [...]

(Gasport)