"Salvamamme" al villaggio del cuore

IL TEMPO (F. MARIANI) - Restituire la dignità del fare shopping, di scegliere quello che si preferisce in un grande mercato all'aperto pur non avendone la disponibilità economica. E' questo lo spirito del villaggio della solidarietà, della cultura e della salute di Salvamamme, Croce rossa area metropolitana e Opes fino al 16 giugno è aperto negli spazi della Città dell'Altra economia (ex Mattatoio di Testaccio). "Il villaggio è aperto a famiglie che si sono prenotate presso Salvamamme e provenienti dai municipi, Asl, ospedali, associazioni, chiese cattoliche e non, anche da comuni della Regione oltre che Roma", ha spiegato Grazia Passeri, presidente di Salvamamme, E così tir, furgoni, camion di beni donati a Salvamamme saranno a disposizione di migliaia di persone che potranno scegliere quello che preferiscono come quando si va a fare shopping in un mercato.

Il villaggio, infatti, si presente come un enorme negozio a cielo aperto di mille metri quadrati realizzato anche grazie al sostegno della Guardia di finanza e in particolare delle Fiamme oro rugby ma anche a tanti cittadini e negozianti romani che hanno donato vestiario, scarpe, prodotti d'igiene e profumi da distribuire a 5 mila persone in difficoltà economica in Italia e altrettante all'estero. Ieri il taglio del nastro al villaggio "Il grande cuore di Roma" sono intervenuti il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la vicepresidente della Regione, Roberta Angelilli, l'assessore al Sociale Massimiliano Maselli e la "collega" del Campidoglio, Barbara Funari, oltre alla presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli.

"Mai come in questo caso, mi sento di dire che c'è una amicizia storica con Salvamamme, nata molto prima dell'inizio del ruolo istituzionale - ha detto Rocca -. In principio trovammo una casa in Croce rossa, per sostenere un sogno che dopo venti anni si è consolidato in una esperienza importante: l'attività di Salvamamme libera e restituisce dignità, interviene sulle fratture sociali che caratterizzano il nostro Paese. Io e il sindaco oggi siamo qui perché è tutta la comunità che si stringe attorno a voi, su questi temi guai ad avere divisioni politiche. Da presidente della Regione continuerò ad accompagnarvi, il problema della sede riusciremo a risolverlo". "E' un villaggio bellissimo che mi ha fatto toccare con mano la straordinarietà dell'impegno di Salvamamme - ha aggiunto il sindaco Gualtieri -. Siamo una città con un problema di natalità e quindi aiutare le mamme in difficoltà, è un compito importantissimo nella nostra città". Solo nella prima giornata nel villaggio "Il grande cuore di Roma" saranno rappresentate 33 nazionalità e serviti quasi 400 bambini. Un lavoro immane che sarà compiuto dai volontari delle associazioni e da quelli di grandi aziende e, per il bene comune, sostenuto trasversalmente da amministrazioni di colore differente.