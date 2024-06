Ryan Friedkin prende l’Everton e lascia la Roma a papà Dan

“L’Everton Football club conferma di aver concesso un periodo di esclusiva al Friedkin Group, al fine di portare avanti le trattative per l’acquisizione di una quota di maggioranza del club. Tutte le parti coinvolte collaboreranno per portare a termine questo processo nel più breve tempo possibile”. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, nel pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità da parte del club inglese: i Friedkin sono i favoriti per diventare i nuovi proprietari dell’Everton. Una nota che di fatto conferma come i negoziati tra i proprietari della Roma e la Blue Heaven Holdings, società che attualmente detiene le quote di maggioranza dei Toffees, siano alle battute finali. Manca soltanto l’approvazione della FA, Financial Conduct Authority e Premier League. Poi ci sarà il passaggio di consegne che farà diventare a tutti gli effetti il Friedkin Group una holding con all’attivo nel proprio portafoglio tre club professionistici: la Roma, il Cannes e appunto l’Everton. Il 94 per cento delle quote e un investimento da 650 milioni che preoccupa, e non poco, i tifosi della Roma. […]

(La Repubblica)