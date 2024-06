Romanisti in attesa della nuova campagna

In settimana arriveranno anche ulteriori novità sulla prossima campagna abbonamenti, probabilmente già con la data del via alla corsa al biglietto. Dopo due stagioni favolose e con ben 57 sold out e oltre 3 milioni di romanisti all'Olimpico, l'obiettivo della Roma è quello di superare ancora una volta i 30 mila abbonati. [...]

La campagna partirà naturalmente con una fase di prelazione per i vecchi abbonati, poi si scatenerà la vendita libera per assicurarsi un posto per tifare la Roma all'Olimpico nella prossima stagione di campionato. "Coming soon", ha scritto il club sul proprio sito, i tifosi scalpitano e aspettano lo scadere del conto alla rovescia.

(corsport)