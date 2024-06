Roma su Hummels e il baby Sangaré aspettando Bellanova

Giovani di prospettiva (e con stipendi bassi) ma anche leader in grado di far crescere il tasso di personalità della Roma. Il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi dovrà barcamenarsi tra questi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Per questo nelle ultime ora alla squadra giallorossa sono stati accostati 2 calciatori che potrebbero essere padre e figlio: da una parte un "anziano" come Mats Hummels, classe 1988 che ha interrotto il suo rapporto con il Borussia Dortmund, e dall'altra un giovane come Buba Sangaré, terzino destro spagnolo 2007 del Levante. […] Se Hummels rappresenta l'usato sicuro, Buba Sangaré sarebbe un acquisto di prospettiva. Secondo quanto riportato da Deportes COPE Valencia, i giallorossi sarebbero ai dettagli finali per il suo acquisto: ha una clausola da 2 milioni di euro ma si potrebbe chiudere a 1.2. Nell'ultima stagione ha collezionato 3 presenze tra Liga e Coppa del Re, diventando il più giovane esordiente con la maglia del Levante (è del 2007 e non ha ancora compiuto 17 anni). Il primo obiettivo per la fascia destra, però, rimane il 24enneBellanova. Per lui il Torino ha fissato il prezzo a 25 milioni: la Roma potrebbe inserire nella trattativa Bove o Zalewski.

(Corsera)