Roma, Riquelme e Gomez: la sinistra è spagnola

Lavori in corso per ristrutturare la fascia sinistra. E attenzione, perché la prossima stagione potrebbe parlare quasi tutta spagnolo. La Roma sta proseguendo la trattativa con l’Atletico Madrid per portare Rodrigo Riquelme nella capitale, al tempo stesso Souloukou e Ghisolfi hanno chiesto informazioni al Manchester City per Sergio Gomez. Il primo è di Madrid, il secondo è di Barcellona, e a loro si aggiungerebbe naturalmente il primo acquisto della nuova stagione Angeliño nato e cresciuto a pochi chilometri da La Coruña. Salutato Spinazzola, al quale il club ha deciso di non rinnovare il contratto, adesso la Roma è al lavoro per rinnovare l’intera corsia e gli interpreti più interessanti li sta trovando spagnoli. A loro tra l’altro si aggiungerebbe anche Buba Sangaré, il diciassettenne (li compirà ad agosto) terzino destro pronto a sbarcare nella capitale e pagato al Levante 1,5 milioni più il 10% della futura rivendita. E allora “vamos”, la Roma sta spingendo per cercare di consegnare a De Rossi una Roma al completo il prima possibile. Sergio Gomez è un nome intrigante trapelato dal portale spagnolo Relevo: il classe 2000 è seguito anche dalla Real Sociedad e sono stati effettuati dei sondaggi da alcuni club spagnoli. […]

(Corsport)