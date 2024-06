Roma, occhi su Sucic. De Rossi fino al 2027

LEGGO (F. BALZANI) - La Roma e De Rossi, fino al centenario del club. Da ieri sera è ufficiale il rinnovo del tecnico che si è legato «con entusiasmo» ai giallorossi fino al 2027 per 3 milioni più bonus. Nessuna sorpresa quindi. Quelle se le aspetta proprio Daniele dal mercato. Una può essere il croato Luka Sucic del Salisburgo, che lunedì ha brillato contro l’Italia. La Roma (oltre l’Atalanta) lo sta seguendo da tempo in virtù del contratto in scadenza nel 2025, dell’età (21 anni) e della capacità di inserimento del centrocampista, che hanno portato a 18 gol e 19 assist in 4 stagioni. Il costo è 18 milioni. All’incirca quelli chiesti dal Watford per Konè altro obiettivo caldo, pure del Marsiglia. Il budget può arrivare da Aouar che ha due richieste da 12 milioni dell’Al Saad e di un club saudita. Altre due ufficialità: la cessione di Belotti al Como per 4 milioni più 1 di bonus e l’amichevole del 22 luglio col Kosice.