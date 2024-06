Roma, nuovo stadio a Pietralata ma la C va all'Olimpico

[...] I lavori preparatori e concessori per l'impianto ideato da Dan Friedkin per la Roma a Pietralata vanno a rilento, mentre Claudio Lotito è rimasto all'idea di utilizzare lo stadio Flaminio per la sua Lazio. Ma a guardare cantieri e progetti che intasano la capitale sembra che possa esserci una terza opzione. La linea C della metro, in costruzione dal 2007 e non ancora interamente completata, taglia la città da nord-ovest, nel quartiere Della Vittoria, alla periferia est estendendosi oltre il Grande Raccordo Anulare per una lunghezza di oltre 25 chilometri e 30 stazioni passando per il centro storico.

Consultando il sito delle Metropolitane cittadine si scopre che un capolinea della nuova dorsale sarà nei pressi di piazza Mazzini, quartiere Della Vittoria, zona di Lungotevere molto vicina al complessọ del Foro Italico e dunque allo stadio Olimpico. È anche vero che con la linea B si arriverà nei pressi della stazione Tiburtina, non lontano da dove dovrebbe sorgere lo stadio romanista. [...] Difficile pensare che l'Olimpico possa essere abbandonato da Roma e Lazio una volta raggiunto dai mezzi pubblici in grado di trasportare decine di migliaia di tifosi. Ma questo, come si diceva una volta, in mente dei.

(Milano Finanza)