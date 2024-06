Roma, l'ultimo nome per l'attacco è Omorodion

Tra i primi nomi che Florent Ghisolfi dovrà risolvere c'è quello relativo al nuovo centravanti della Roma. [...] Il nome che ha preso quota nelle ultime ore è quello di Samu Omorodion, classe 2004 di proprietà dell'Atletico Madrid e in questa stagione in forza all'Alaves. [...] E' valutato 30 milioni, una cifra che al momento la società giallorossa non può mettere sul piatto se prima non ci saranno le cessioni di Abraham (piace in Inghilterra) e Belotti (interessa alle neo promosse Como e Parma). [...] Ghisolfi, però, ha bisogno di intervenire anche in altre zone del campo.

Sugli esterni, in difesa, c'è una vera e propria emergenza: riscattato Angelino, andranno via Spinazzola [...] e Kristensen (fine prestito) mentre Karsdorp è in vendita e Celik, su di lui è forte l'interesse del Galatasaray, è l'unico che ha mercato. [...] In uscita c'è anche Zalewski, che parteciperà agli Europei con la Polonia e che potrebbe aumentare il suo valore sul mercato. [...] Sulla fascia destra Ghisolfi cerca un titolare. Tra i nomi accostati ai giallorossi c'è quello di Bafode Diakité, 23 anni, terzino del Lille in scadenza nel 2026. [...] Alla Roma piace anche Tiago Santos, 21 anni, sempre del Lille, che nell'ultima stagione è stato il titolare della fascia destra. [...] Per Bellanova, invece, il Torino ha sparato alto: la valutazione è di 25 milioni. [...]

