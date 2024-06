Roma, irrompe Friedkin: vertici con De Rossi e Ghisolfi

Dan Friedkin rilancia. E non parliamo della possibilità di investire anche nella Premier inglese. Il presidente della Roma infatti, proprio nei giorni in cui si parlava del possibile acquisto dell'Everton per allargare la galassia calcistica europea, era a Trigoria. Tre giorni di full immersion senza mai lasciare il centro in cui ha incontrato e discusso a lungo con il tecnico De Rossi, il ds Ghisolfi e la Ceo Souloukou per valutare cosa è andato e cosa no nella stagione da poco conclusa e programmare la prossima che dovrà riportare la Roma in Champions dopo 6 anni di assenza. (...) Basta prestiti o giocatori con poca ambizione e stipendi pesanti. Un input sposato in pieno anche da De Rossi e Ghisolfi già da giorni alla ricerca di giocatori "di gamba e corsa". Il mercato mira a calciatori che possano diventare sin da subito di proprietà, con fame e fortissima motivazione. (...) Un summit in particolare, durato oltre tre ore, ha rincuorato De Rossi e posto le basi sul tanto lavoro che Ghisolfi e il resto della dirigenza dovranno fare in estate. (...)

(corsera)