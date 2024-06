Roma, il jolly Le Fée nuovo obiettivo per il centrocampo giallorosso

Enzo Le Fée è il nuovo obiettivo per il centrocampo della Roma. Francese, classe 2000, secondo quanto riportato da Le Parisien (e il club giallorosso non ha smentito), il giocatore del Rennes è finito nel mirino di Florent Ghisolfi, che lo conosce bene fin dai tempi del Lorient: 35 presenze (6 in Europa League), nessun gol e 5 assist nell’ultima stagione, Le Fée sarebbe un vero e proprio jolly per il centrocampo e la sua duttilità è una delle caratteristiche che lo ha fatto finire in cima alla lista di Daniele De Rossi: ha già un accordo verbale con la società giallorossa, che ora deve trovare quello con il Rennes. […]

(Corsera)