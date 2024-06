Roma: i Friedkin ci provano pure con l'Everton

[...] Dopo la Roma e il Cannes, ora nel mirino degli americani c'è un altro club, anche questo di prima fascia, più precisamente il secondo di Liverpool. Stiamo parlando dell'Everton, con la proposta fatta recapitare qualche giorno fa a Farhad Moshiri, l'uomo di affari iraniano della società inglese. [...] Una cosa, però, ci tengono a ribadirla dalla Roma: l'impegno della proprietà nei confronti del club non cambierà con l'eventuale acquisto dell'Everton. Per la famiglia texana, insediatasi nella Capitale nell'agosto del 2020, la società giallorossa resterebbe centrale nel proprio progetto calcistico. [...]

L'obiettivo, infatti, come per altri club sparsi per l'Europa è quello di creare una galassia di società sotto un'unica famiglia, mantenendo però al centro di tutto sempre la Roma. [...] C'è comunità di intenti, infatti, tra sfera tecnica, manageriale e presidenziale, con i Friedkin che, nonostante il prossimo anno non avranno gli introiti della Champions League, finanzieranno un mercato da 30 milioni più eventuali aggiunte derivate dal fronte cessioni. La testimonianza migliore dell'impegno che gli americani stanno mettendo nel club giallorosso a prescindere dall'interesse per l'Everton.

(Tuttosport)