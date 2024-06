Roma, i 2006 provano a scrivere la storia

[...] Dopo lo scudetto Under 16 di due anni fa, il bis con l'Under 17 della scorsa stagione, stasera i baby contano di centrare il tris in Under 18 nella finalissima di Ancona contro il Genoa, che a sorpresa ha fatto fuori l'Inter in semifinale al termine di una partita folle. [...] L'appuntamento è fissato alle ore 20 in punto. La partita si potrà seguire in diretta streaming su Dazn e Vivo Azzurro Tv. La Roma di Tanrivermis è favorita a palla ferma. L'ha dimostrato in campionato, ma anche nella semifinale contro l'Atalanta, eliminata grazie ai gol di Solbes e Reale. L'Apache dovrebbe essere confermato in attacco, anche se lì davanti l'allenatore turco può contare su Mlakar, fratello d'arte, un anno più grande rispetto all'argentino. [...]

Golic è il perno della difesa , è sceso dalla Primavera e si è allenato più volte in prima squadra. [...] Feola e Reale poi spingono come treni sulle fasce, mentre Pedro Lopes è un playmaker che ama giocare basso, in stile Jorginho. Le armi più potenti lì davanti sono Nardozi e Della Rocca, sempre pericolosi con la palla al piede. [...] Forse l'unico che ha "steccato" la semifinale, vedendo il potenziale inesploso, è stato Levak, centrocampista croato con il vizio del gol. [...] Vuole lasciare il segno nella finalissima, prima di salire in Primavera insieme a buona parte dei suoi attuali compagni. [...]

(corsport)