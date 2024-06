Roma, Ghisolfi va di fretta: non c'è solo Kalimuendo. Per la difesa occhi su Tagliafico

Il nuovo direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, si prepara per la sua prima giornata di lavoro a Trigoria. Insieme alla Ceo Lina Souloukou e al tecnico Daniele De Rossi, Ghisolfi sta mettendo a punto le strategie di mercato e concordando i nomi dei giocatori chiave per la prossima stagione.

La priorità per Ghisolfi è trovare un centravanti di valore che possa raccogliere l’eredità di Lukaku, il quale lascerà la Capitale nei prossimi giorni. Attualmente, il favorito è Arnaud Kalimuendo del Rennes. Il giovane centravanti, convocato per i Giochi Olimpici di Parigi, è ben noto a Ghisolfi dai tempi del Lens e piace a mezza Europa. Saranno necessari almeno 20 milioni di euro per convincere il club francese a cederlo (offerta già avanzata a gennaio dall’Eintracht Francoforte). Inoltre, Ghisolfi e De Rossi discuteranno anche del possibile acquisto di Federico Chiesa dalla Juventus.

Per quanto riguarda il centrocampo, De Rossi e Ghisolfi stanno cercando un nuovo profilo che possa garantire qualità e quantità. Dopo i deludenti risultati di Aouar e Sanches, la Roma ha bisogno di un elemento affidabile. Tra i nomi circolati, spicca quello di Andy Diouf del Lens.

Infine, Ghisolfi sta valutando il riscatto o l’acquisto del cartellino del difensore spagnolo Diego Llorente, che si è dimostrato affidabile in marcatura negli ultimi cinque mesi. La permanenza del Leeds in Championship potrebbe agevolare un nuovo prestito del giocatore, considerando che il suo contratto scade nel 2026. Inoltre, la Roma sta seguendo Nicolas Tagliafico, terzino sinistro argentino del Lione campione del mondo in Qatar. Il giocatore ha esperienza, corsa e qualità, e il prezzo è accessibile (5-6 milioni di euro). Il nome di Tagliafico è tra le opzioni sulla scrivania di Ghisolfi in questo suo primo giorno di lavoro a Trigoria.

