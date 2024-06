Roma-Friedkin, doppio binario con l’Everton

Manca solo l'annuncio, ma nel giro di poco il gruppo Friedkin sarà proprietario dell'Everton, sborsando 650 milioni di euro. Il club inglese, attualmente di Farhad Moshiri, passerà di mano per aver accumulato quasi 400 milioni di debiti che saranno coperti proprio dal gruppo texano. Friedkin, dopo aver incassato il via libera della Premier League, sarà proprietario del 94% delle quote e avvierà una ristrutturazione della società con nuovi dirigenti e puntando a nuovi obiettivi. […] È vero che la Premier è un campionato molto più ricco di quello italiano e il nuovo stadio dell'Everton situato al molo Bramley-Moore sarà inaugurato nel giro di un paio d'anni, ma il nome Roma ha un peso specifico assai più rilevante di moltissime altre società sparse in Europa e nel mondo. Costruire uno stadio nella capitale d'Italia può avere un impatto enorme per i conti del gruppo, ecco perché l'iter continua ad andare avanti.

(Il Messaggero)