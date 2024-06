Roma & Everton: la multiproprietà fa discutere i tifosi

La notizia dell'interessamento del gruppo Friedkin nei confronti dell'Everton non poteva non avere ripercussioni sul tifo giallorosso. E poiché la proprietà americana non ha ancora messo tutti d'accordo, le reazioni, soprattutto sui social, sono delle più disparate. Si va da «speriamo di riuscire a costruire una partnership prestigiosa, in cui però dovrà essere sempre la Roma la cosa più importante» a «magari dopo aver acquistato l'Everton cederanno la Roma e arriverà una proprietà più ricca». Escludendo gli estremi, resta nella maggior parte dei tifosi il timore che la Roma possa perdere la centralità negli interessi dei Friedkin, nonostante siano arrivate rassicurazioni da Lina Souloukou.[…] Il problema è che la Uefa non ammette nella stessa Coppa due squadre controllate dalla stessa proprietà. Ma a questo, semmai, si penserà in futuro.

(Corsera)