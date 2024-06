Roma, ecco l'attaccante: contatti per Strand Larsen

LEGGO (F. BALZANI) - Un vichingo per l’attacco. La Roma ha superato la concorrenza del Bologna per Strand Larsen, 24enne del Celta Vigo. Amico e vice di Haaland con la Norvegia, ha segnato 13 gol quest’anno e costa 20 milioni. Il giocatore ha dato priorità alla Roma, la trattativa andrà avanti in questi giorni. Un profilo che non fa sognare i tifosi, ma che darebbe l’opportunità a De Rossi di avere un attaccante in più viste le partenze già avvenute di Lukaku, Belotti ed Azmoun.

A centrocampo sfuma Koné, che ha preferito il Marsiglia di De Zerbi. Piace Sucic del Salisburgo, anche se le prime scelte del tecnico restano Frattesi e Prati. Intanto Zalewski non si nasconde: "Sto bene con De Rossi. Ma ho sempre pensato che le cose si fanno in due, se non c'è volontà da una delle due parti si prendono strade diverse". Il polacco potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare a Bellanova.