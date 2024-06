Stasera si assegna lo scudetto nella categoria Under 15: di fronte ci saranno la Roma di Mattia Scala e il Genoa di Jacopo Sbravati. L'appuntamento à fissato alle ore 20 presso lo stadio Del Duca di Ascoli Piceno con diretta tv su Dazn e Vivo Azzurro Tv. Roma e Genoa si sono già affrontate In finale con I'Under 18 e al momento hanno messo in bacheca uno scudetto a testa: i giallorossi con l'Under17 e rossoblù proprio con I'Under18. I due club, dunque, vanno a caccia del bis.

(corsport)