Roma e Everton: gli stadi al centro dei progetti futuri

Una sfida a stelle e strice. Da una parte Dan Friedkin, dall'altra Vatche Manoukian, un imprenditore americano (ma di origine libanese) che ieri si è fatto avanti per acquistare l'Everton. […] Un concorrente in più, che però esattamente come ha fatto il presidente della Roma - ha già fatto pervenire un'offerta scritta sul tavolo di Farhad Moshiri, il proprietario delle Toffees, il businessman iraniano che detiene il pacchetto di maggioranza (94%) del club inglese tramite la Blue Heaven Holdings Limited. Insomma, ci sarà da sudare probabilmente un po' di più per portare a casa l'Everton.Che ai Friedkin fa ovviamente gola perché di mezzo c'è anche il nuovo stadio, un gioiello da 52mila posti che è talmente bel- lo da essere già stato selezionato per l'Europeo del 2028, quello che si giocherà In Inghilterra, ma anche nel resto del Regno Unito.

(Gasport)