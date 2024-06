Roma e De Rossi fino al 2027, si stringe per Bellanova

Prosegue la fase uno del mercato della Roma, vale a dire quella dello sfoltimento della rosa [...] Il neo direttore sportivo del club Florent Ghisolfi si sta concentrando in questi giorni nelle cessioni dei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Daniele De Rossi, del quale ieri sera la società ha ufficializzato il rinnovo (circa 2 milioni netti all’anno per 3 anni, fino al 2027). Il primo a partire è stato l’attaccante Belotti, che nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche con il Como, neo promosso in serie A. Il prossimo potrebbe essere Aouar: il centrocampista francese, ex capitano del Lione, ha ricevuto due offerte: la prima dall’Al Saad, in Qatar, e la seconda dall’Arabia Saudita. Se dovesse decidere di accettare, alla Roma andrebbero circa 10 milioni, una cifra che a bilancio sarebbe registrata interamente come plusvalenza, considerando che il giocatore è arrivato nell’estate 2023 a parametro zero. [...] In uscita anche Smalling, che nei piani di Trigoria dovrebbe liberare il posto in difesa a Mats Hummels del Borussia Dortmund, ma finché l’inglese non accetterà le proposte che arrivano dall’Arabia, Ghisolfi non potrà chiudere per il tedesco, che non vuole aspettare troppo tempo prima di ufficializzare la sua nuova squadra. In entrata, si continua a lavorare per arrivare a Bellanova, che il Torino valuta tra i 20 e i 25 milioni. Una chiave per convincere i granata è rappresentata da Zalewski, gradito al neo tecnico Vanoli. L’inserimento del polacco nella trattativa farebbe abbassare la quota «cash» che la Roma dovrebbe versare per Bellanova. Potrebbe partire anche Bove [...] Davanti alla giusta offerta, la Roma lo lascerebbe andare. Il 22 luglio intanto fissata un’amichevole in casa del Kosice, squadra slovacca (ore 19.30).

(Corsera)