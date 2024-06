Roma, due offerte da più di 10 milioni per Aouar: arrivano da Qatar e Arabia Saudita

Una stagione in chiaro scuro e un futuro ancora da definire. Houssem Aouar ha già ripreso ad allenarsi per mettersi a disposizione di De Rossi: il centrocampista vorrebbe rimanere a Roma, ma lo scorso campionato non è stato esaltante. [...]

La Roma ha 2 offerte da oltre 10 milioni per il cartellino di Aouar: la prima arriva dall’Al Saad - in Qatar - la seconda da una squadra dell'Arabia Saudita. Il giocatore ha un contatto con la Roma fino al 30 giugno 2028, ma nella nuova squadra ideata da De Rossi l’ex centrocampista del Lione avrebbe poco spazio. [...]

(corsport)

