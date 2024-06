Roma, De Rossi a tutto campo

Daniele De Rossi, da quando è finito il campionato, si è conces-so solo una manciata di giorni liberi. È completamente immerso nel definire il mercato della Roma assieme al ds Florent Ghisolfi. Passa quasi l'intera giornata a Trigoria a valutare calciatori, incontrare procuratori e mettere a terra la strategia da seguire nei prossimi due mesi. Staccherà nel prossimo fine settimana per qualche giorno, per poi ributtarsi a capofitto a Trigoria per i prossimi 10 mesi. Un tecnico manager che, se pur alle prime armi in una squadra di Serie A, ha le idee chiare sui profili che servirebbero alla Roma per raggiungere l'obiettivo Champions. (...) L'obiettivo Hummels è concreto. Daniele lo vorrebbe a disposizione alla ripresa degli allenamenti e Ghisolfi per convincerlo gli ha offerto bonus abbastanza alti e la possibilità di un prolungamento automatico in base alle presenze. Lo stipendio sarebbe di 3,5 milioni, gli stessi che prenderebbe Smalling. L'operazione, infatti, potrà andare in porto solo se il centrale inglese troverà un club disposto ad acquistarlo. De Rossi conosce le lacune della squadra, ma per colmarle avrà bisogno di tempo. (...) De Rossi sta vivendo in prima per-sona gli ostacoli di mercato contro cui quotidianamente si scontra il club, dovuto a prezzi eccessivi per una società ancora alle prese con il fair play finanziario. Piace al tecnico, ma il prezzo è troppo alto. (...) Sarà determinante anche definire nel breve periodo le uscite che al momento sono in stand-by. Gli esuberi sul mercato potrebbero trovare una sistemazione solo negli ultimi giorni di agosto, come Karsdorp che ormai è a margini del progetto tecnico (a destra confermato l'interesse per Vanderson). Oppute, Aouar che Ghisolfi sta provando a piazzare al Nizza. Ci sono poi i casi Abraham e Dybala: di entrambi non si conosce il destino. Tammy vorrebbe tornare in Inghilterra, ma il cartellino di 30 milioni è troppo alto anche per la Premier League. Paulo se ne andrà se un club pagherà la clausola da 12 milioni che si attiverà a luglio. E la Roma non sembrerebbe intenzionata a fermarlo dato che Ghisolfi non ha chiamato l'agente per proporgli il rinnovo.

(Il Messaggero)